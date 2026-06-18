¡Su expareja! Esta fue la inesperada reacción de Luis Mateucci ante la llegada de Bárbara Córdoba
En el capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2, una nueva integrante se sumó al encierro y provocó una impactante reacción de parte de Luis Mateucci.
De pronto, una gran caja misteriosa ingresó a la casona y el argentino era el encargado de abrirla, desatando especulaciones de parte de todos.
Tan solo unos minutos después, Bárbara Córdoba salió del cofre y dejó impactado a su expareja: "Pu... madre".
Bárbara Córdoba se suma a Volverías con tu ex? 2
Luego de asimilarlo por varios minutos, Luis Mateucci ayudó a salir a quien fue su polola hace muchos años y se dieron un abrazo.
De lejos, Nicole Moreno miraba la escena y aseguró que el argentino se la había presentado en su ciudad natal, cuando fueron hace un tiempo.
Tras lo anterior, Bárbara Córdoba saludó a La Guarén, con quien tiene una amistad y también a Mariano Brozincevic y a Yasmín Valdés, excompañeros de la primera versión del reality.
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