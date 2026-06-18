¡Su expareja! Esta fue la inesperada reacción de Luis Mateucci ante la llegada de Bárbara Córdoba

18 jun. 2026 - 23:03 hrs.

En el capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2, una nueva integrante se sumó al encierro y provocó una impactante reacción de parte de Luis Mateucci.

De pronto, una gran caja misteriosa ingresó a la casona y el argentino era el encargado de abrirla, desatando especulaciones de parte de todos.

Tan solo unos minutos después, Bárbara Córdoba salió del cofre y dejó impactado a su expareja: "Pu... madre".

Bárbara Córdoba se suma a Volverías con tu ex? 2

Luego de asimilarlo por varios minutos, Luis Mateucci ayudó a salir a quien fue su polola hace muchos años y se dieron un abrazo.

Volverías con tu ex? 2

De lejos, Nicole Moreno miraba la escena y aseguró que el argentino se la había presentado en su ciudad natal, cuando fueron hace un tiempo.

Tras lo anterior, Bárbara Córdoba saludó a La Guarén, con quien tiene una amistad y también a Mariano Brozincevic y a Yasmín Valdés, excompañeros de la primera versión del reality.