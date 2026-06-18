"Un día exploté": Bárbara Córdoba confesó la razón detrás del recordado "con la ropa no" de Oriana Marzoli

18 jun. 2026 - 23:10 hrs.

En el capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba habló sobre uno de los episodios más recordados en la historia de los realities chilenos.

En la primera versión, la argentina se enfrascó en una discusión con Oriana Marzoli y terminó tirándole todas sus prendas a la piscina, provocando la conocida frase "con la ropa no".

Volverías con tu ex?

Ahora, la expareja de Luis Mateucci contó por qué le afectó tanto la pelea con la española: "Yo no traía un carácter preparado para la confrontación y justo me tocó que mi ex se empata con esa chica. Me la pasé mal, ella me lo hacía pasar muy mal todos los días, hasta que un día exploté".

Bárbara Córdoba habló del conflicto

Luego, Bárbara Córdoba comentó que había sufrido constantes ataques de parte de Oriana Marzoli y que el episodio de la ropa fue porque ya no aguantaba más.

"Eso fue una reacción a algo", les explicó la comunicadora a Estefanía Marquis, Claudio Rojas y Hurubachi Pardo.