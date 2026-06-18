"Un día exploté": Bárbara Córdoba confesó la razón detrás del recordado "con la ropa no" de Oriana Marzoli
En el capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba habló sobre uno de los episodios más recordados en la historia de los realities chilenos.
En la primera versión, la argentina se enfrascó en una discusión con Oriana Marzoli y terminó tirándole todas sus prendas a la piscina, provocando la conocida frase "con la ropa no".
Ahora, la expareja de Luis Mateucci contó por qué le afectó tanto la pelea con la española: "Yo no traía un carácter preparado para la confrontación y justo me tocó que mi ex se empata con esa chica. Me la pasé mal, ella me lo hacía pasar muy mal todos los días, hasta que un día exploté".
Bárbara Córdoba habló del conflicto
Luego, Bárbara Córdoba comentó que había sufrido constantes ataques de parte de Oriana Marzoli y que el episodio de la ropa fue porque ya no aguantaba más.
"Eso fue una reacción a algo", les explicó la comunicadora a Estefanía Marquis, Claudio Rojas y Hurubachi Pardo.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
"Lo que se ve no se pregunta": Álvaro Ballero protagonizó incómodo intercambio con Tonka Tomicic
-
"Me quiero ir": La preocupante frase de Álvaro Ballero tras triste conversación con Ludmila Ksenofontova
-
¡Su expareja! Esta fue la inesperada reacción de Luis Mateucci ante la llegada de Bárbara Córdoba
-
¿Habrán elegido amor u olvido? Mario Irazzoky y Alex Dickerson perdieron el primer duelo de eliminación
-
Huru Pardo lanzó inesperada confesión por pelea de Claudio Rojas y Luis Mateucci: "Yo creo que nos vamos a ir"
-
"No quiero que te vayas": Tonka Tomicic intentó intervenir en duro conflicto de Claudio Rojas y Luis Mateucci