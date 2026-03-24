"Contra mis principios": Sammis Reyes afirma que rechazó millonaria oferta para hablar de sus conflictos en TV

24 mar. 2026 - 18:10 hrs.

Sammis Reyes decidió mantenerse fiel a sus principios y declinar una millonaria oferta para hablar sobre sus conflictos en la televisión. Así lo reveló en un video titulado: “Algunas personas construyen castillos, otros se dedican a intentar derrumbarlos”.

En su canal de YouTube, el exdeportista explicó el por qué de su negativa, pero antes ofreció un tajante comentario en la descripción: “Me rehúso a darle en el gusto a una industria de farándula a la cual yo no pertenezco”.

Sammis Reyes se aferra a sus principios

“Nunca le he tenido miedo a pensar en grande. Siempre me he atrevido a ser diferente, a dar ‘cringe', a que me molesten por cómo hablo, por mi porte, mis ideas, a que salgan en las noticias mentiras que fueron fabricadas de la nada”, narró el influencer.

Instagram: @sammisreyes

“Me acostumbré y por eso ya no tengo miedo de mostrar quién soy, de mostrar mis intenciones, de demostrar que soy una persona de honor, que tiene códigos y que lo único que he querido en toda esta etapa de mi vida ha sido proteger a mi familia, cuidar a los míos, a mi hija, a mi mujer”, prosiguió.

¿Cuál fue la millonaria propuesta que rechazó?

En este sentido, el pololo de Emilia Dides confesó que no sería capaz de “tratar de querer destruir el castillo que otra persona construyó con tanta paciencia”.

“Decliné recién, hace menos de una semana, 11 millones de pesos para ir a dar mi versión de los hechos sobre conflictos públicos que he tenido últimamente, porque va en contra de mis principios", confesó.

Aunque no especificó de cuál problema se trataba, es probable que se refiera a su enfrentamiento con Cuco Cerda tras el cierre del Festival de Viña del Mar 2026. El origen del conflicto nunca fue aclarado por las partes.

Cabe recordar que el mismo Cuco fue quien reveló en televisión: “Encuentro que lo que pasó ahí, quedó ahí. Él y yo sabemos lo que pasó y es eso, una discusión entre hombres”.

Todo sobre Sammis Reyes