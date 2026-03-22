"En la intimidad": pareja ebria es detenida en medio de la calle durante apasionado momento

22 mar. 2026 - 23:15 hrs.

En este capítulo de Atrapados 133, Carabineros patrullaban las calles de Santiago durante la noche cuando notaron un automóvil detenido en medio de la vía.

Por ello, solicitaron a los ocupantes del vehículo que descendieran y explicaran el motivo de la infracción. La situación tomó un giro inesperado cuando el conductor comenzó a vestirse frente a los policías.

Al indagar sobre su comportamiento, la pareja aseguró que estaban "en la intimidad", lo que aclaró la situación, especialmente al constatar que el conductor se encontraba en estado de ebriedad.

Siguiendo el protocolo, los Carabineros procedieron a detener al sujeto, ya que no podía conducir bajo esas condiciones.

El incidente dejó una clara advertencia sobre los riesgos de mezclar alcohol y conductas imprudentes en la vía pública. Aunque la pareja logró recuperar su privacidad, el conductor tuvo que enfrentar las consecuencias legales por manejar ebrio, mientras Carabineros reforzaron su llamado a la responsabilidad y el respeto de las normas de tránsito.

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