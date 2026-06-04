"Es imposible no empatizar": Carmen Gloria recordó a su fallecida madre al escuchar a Jazmín en Fuerte y Claro
La historia de Jazmín sacó las emociones a flor de piel en Carmen Gloria: Fuerte y Claro. Ella está en su límite siendo cuidadora de su madre postrada y su hija con una complicada enfermedad, pero ninguna de sus hermanas está dispuesta a compartir la responsabilidad.
La misma Carmen Gloria Arroyo recordó su propia historia familiar a raíz de este caso: "Es un trabajo muy arduo y no solo eso, es muy doloroso ver a tu madre... sobre todo cuando están con la cabecita bien, cuando son capaces de expresar, cuando uno las escucha y es la misma mamá de siempre, pero no pueden ser autovalentes".
Elba, madre de la conductora, falleció en el año 2000 a raíz de un cáncer.Ir a la siguiente nota
Las palabras de Carmen Gloria Arroyo
"A mí me costó entender lo de mi mamá, porque yo no entendí estas pataletas que le daban a ella, que no quiere vivir así, me decía y ahora lo entiendo. Creo que no es cómodo para uno, que fue con la cuidadora del hijo, que en algún minuto el hijo te pase a cuidar a ti", reflexionó la abogada.
Precisamente por esta razón es que conectó con la historia de esta madre e hija: "Mi querida Jazmín, es imposible no empatizar con tu historia, no empatizar con tu relato".
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