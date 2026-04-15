La abogada "Helhui" desató el caos al defender a particular cliente en el aeropuerto de Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, un joven (Fernando Godoy) llega justo a tiempo a su vuelo e intenta ingresar un equipaje de bodega en la cabina del avión, con una actitud muy sospechosa.
Debido al tamaño de la maleta, la trabajadora de la aerolínea (Sandra Donoso) le niega el acceso al pasajero.
La abogada "Helhui"
A raíz de esta situación, aparece en escena la abogada "Helhui" (Rossy Rossy), inspirada en la reconocida figura, quien decide defender a este particular cliente para que pueda abordar.
Ante la negativa, Helhui opta por amenazar a la trabajadora de la aerolínea con una demanda.
"Toda la responsabilidad va a caer sobre ti y no sobre la empresa", expresó, logrando que la trabajadora entre en pánico y finalmente permita que el pasajero suba al avión con la maleta.Ve el capítulo en
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