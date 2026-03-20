El Internado - Capítulo 97: La renuncia de Laura Bozzo a El Internado

20 mar. 2026 - 00:35 hrs.

En el capítulo 97 de El Internado, Laura Bozzo toma la importante decisión de renunciar al reality por compromisos personales.

Precisamente, la presentadora peruana se encontraba nominada a eliminación y, al irse, se le entregó un particular beneficio para liberar y condenar a uno de sus compañeros.

En concreto, Laura podía salvar a uno de sus compañeros nominados a eliminación y, en su reemplazo, dejar al que ella quisiera. Es así como libera a Tom Brusse y deja a Efrén Reyero en su lugar.

El Internado / MEGA

El primer beso de Kari y Adrián

Por otra parte, Kari Belén y Adrián Pedraja se dan su primer beso en el encierro, pese a que ella se negaba en un comienzo.

Al mismo tiempo, Otakin y Agustina Pontoriero conversan sobre las sospechosas intenciones de Michelle Peint, siendo el influencer nacional quien no confía mucho en ella.