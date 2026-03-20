Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 97: La renuncia de Laura Bozzo a El Internado mega

El Internado - Capítulo 97: La renuncia de Laura Bozzo a El Internado

  • Por Mega

En el capítulo 97 de El Internado, Laura Bozzo toma la importante decisión de renunciar al reality por compromisos personales. 

Precisamente, la presentadora peruana se encontraba nominada a eliminación y, al irse, se le entregó un particular beneficio para liberar y condenar a uno de sus compañeros. 

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En concreto, Laura podía salvar a uno de sus compañeros nominados a eliminación y, en su reemplazo, dejar al que ella quisiera. Es así como libera a Tom Brusse y deja a Efrén Reyero en su lugar. 

Kari Belén y Adrián Pedraja
El Internado / MEGA

El primer beso de Kari y Adrián 

Por otra parte, Kari Belén y Adrián Pedraja se dan su primer beso en el encierro, pese a que ella se negaba en un comienzo. 

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Al mismo tiempo, Otakin y Agustina Pontoriero conversan sobre las sospechosas intenciones de Michelle Peint, siendo el influencer nacional quien no confía mucho en ella. 

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