El Internado - Capítulo 103: Tom Brusse le miente en su cara a Camila Nash
En el capítulo 103 de El Internado, Tom Brusse está en graves problemas, ya que durante una actividad de modelaje para escoger al rey y reina de la chacra, el marroquí besó a Kari Belén, su pareja para esta dinámica.
Esta situación deja muy enojada a Camila Nash, quien insulta en repetidas ocasiones a la modelo chilena y luego arremete contra Tom, quien intenta defenderse, pero no puede.
De hecho, la situación escala tanto que Brusse escoge mentir descaradamente a Camila Nash, diciéndole que la idea surgió de Kari Belén.
La prueba bajo cero
Una vez más, la mítica prueba de cocinar en piscinas con agua congelada vuelve a El Internado, pero esta vez cuenta con una ruleta con beneficios y maldiciones que es manejada por Furia, quien decide a quién beneficia y a quién maldice.
Por otra parte, Agustina Pontoriero admite que siente celos de la reciente cercanía que tiene Michelle Peint con Luis Mateucci y Otakin.
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