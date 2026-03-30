El Internado - Capítulo 103: Tom Brusse le miente en su cara a Camila Nash

30 mar. 2026 - 00:30 hrs.

En el capítulo 103 de El Internado, Tom Brusse está en graves problemas, ya que durante una actividad de modelaje para escoger al rey y reina de la chacra, el marroquí besó a Kari Belén, su pareja para esta dinámica.

Esta situación deja muy enojada a Camila Nash, quien insulta en repetidas ocasiones a la modelo chilena y luego arremete contra Tom, quien intenta defenderse, pero no puede.

De hecho, la situación escala tanto que Brusse escoge mentir descaradamente a Camila Nash, diciéndole que la idea surgió de Kari Belén.

El Internado / MEGA

La prueba bajo cero

Una vez más, la mítica prueba de cocinar en piscinas con agua congelada vuelve a El Internado, pero esta vez cuenta con una ruleta con beneficios y maldiciones que es manejada por Furia, quien decide a quién beneficia y a quién maldice.

Por otra parte, Agustina Pontoriero admite que siente celos de la reciente cercanía que tiene Michelle Peint con Luis Mateucci y Otakin.