El Internado - Capítulo 98: La ira de Furia contra Luis Mateucci y Fabio Agostini
En el capítulo 98 de El Internado, Furia se entera de que están hablando a sus espaldas y termina explotando contra Luis Mateucci, Fabio Agostini y Otakin.
Y es que en una actividad de masajes, Furia se entera que Mateucci y Agostini estaban hablando a sus espaldas y mencionando que no era la misma que aparecía en otros programas de telerrealidad.
Esto enoja mucho a la argentina, quien de inmediato declara la guerra a ambos y, de pasada, aprovecha para romper su amistad con Otakin por unos dichos de Tom Brusse y Efrén Reyero.
Una actividad que genera problemas
Más adelante hay una actividad que separa aún más a Furia de Luis Mateucci y Efrén Reyero. Sin embargo, el argentino no se queda solo con esta polémica y va por otra.
Precisamente, confunde a Akemi con Michelle, lo que termina por enojar a la colombiana.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Capítulos
-
El Internado - Capítulo 97: La renuncia de Laura Bozzo a El Internado
-
El Internado - Capítulo 96: Los participantes revelan lo que marcó su vida
-
El Internado - Capítulo 95: Dos participantes quedan en la Puerta del Horno
-
El Internado - Capítulo 94: Camila Nash lapidó a Tom Brusse en la Asamblea del Fuego
-
El Internado - Capítulo 93: Coqueteo de Michelle Peint con Luis Mateucci provoca la furia de Akemi Nakamura
-
El Internado - Capítulo 92: Furia tiene bajo la lupa a Michelle Peint