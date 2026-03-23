Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 98: La ira de Furia contra Luis Mateucci y Fabio Agostini mega

El Internado - Capítulo 98: La ira de Furia contra Luis Mateucci y Fabio Agostini

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En el capítulo 98 de El Internado, Furia se entera de que están hablando a sus espaldas y termina explotando contra Luis Mateucci, Fabio Agostini y Otakin.

Y es que en una actividad de masajes, Furia se entera que Mateucci y Agostini estaban hablando a sus espaldas y mencionando que no era la misma que aparecía en otros programas de telerrealidad.

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Esto enoja mucho a la argentina, quien de inmediato declara la guerra a ambos y, de pasada, aprovecha para romper su amistad con Otakin por unos dichos de Tom Brusse y Efrén Reyero

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Una actividad que genera problemas

Más adelante hay una actividad que separa aún más a Furia de Luis Mateucci y Efrén Reyero. Sin embargo, el argentino no se queda solo con esta polémica y va por otra. 

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Precisamente, confunde a Akemi con Michelle, lo que termina por enojar a la colombiana. 

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