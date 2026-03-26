Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 101: Agustina amenaza a Arenita y los rojos se desmoronan mega

El Internado - Capítulo 101: Agustina amenaza a Arenita y los rojos se desmoronan

  • Por Mega

En el capítulo 101 de El Internado, el equipo rojo mostró claras señales de un quiebre que no se podrá reparar tan fácilmente. 

Y es que durante la prueba física, Fabio Agostini se burló de Tom Brusse por su pésimo desempeño, lo que los terminó atrasando en comparación con el equipo verde, quienes funcionaron muy bien. 

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Esto desató un conflicto entre Fabio y Agustina Pontoriero, quien aseguró que Tom es muy fuerte en la cocina, a diferencia de él, quien llegó para ser parte de las pruebas físicas, pero no ha aportado nada. 

Arenita
El Internado / MEGA

Arenita quiebra al equipo

Ya en la prueba de cocina, los rojos vuelven a perder y es Agustina quien toma la decisión de nominar a eliminación a Arenita, quien se cansa de estos "golpes de Estado", y asegura que el equipo rojo tendrá que cocinar sin ella. 

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Asimismo, Fabio Agostini y Kari Belén dejan la cocina indignados tras los dichos de Agustina. 

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