El Internado - Capítulo 99: Una eliminación llena de tensión

24 mar. 2026 - 00:43 hrs.

En el capítulo 99 de El Internado, Akemi Nakamura y Michelle Peint protagonizan una sincera conversación para dejar atrás las tensiones generadas por sus vínculos con Luis Mateucci.

Todo ocurre luego de una dinámica liderada por Tonka Tomicic y Yann Yvin, instancia tras la cual la recién ingresada invita a su compañera a conversar en el jardín de la casona.

En ese espacio, ambas aclaran sus posturas y buscan bajar el conflicto, especialmente considerando la cercanía de Michelle con Mateucci, lo que incomoda a Akemi.

El Internado / Mega

Una eliminación llena de tensión

El capítulo también está marcado por una intensa prueba de eliminación, donde están en riesgo Akemi Nakamura, Efrén Reyero, Fabio Agostini y Agustina Pontoriero.

La prueba consiste en una preparación dulce que genera múltiples complicaciones, evidenciando las falencias de varios participantes frente a las exigencias del desafío. Quienes más dificultades tienen son Efrén Reyero y Fabio Agostini, situación que obliga a los jueces a intervenir en medio de la preparación.