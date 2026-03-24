Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 99: Una eliminación llena de tensión mega

El Internado - Capítulo 99: Una eliminación llena de tensión

  • Por Mega

En el capítulo 99 de El InternadoAkemi Nakamura y Michelle Peint protagonizan una sincera conversación para dejar atrás las tensiones generadas por sus vínculos con Luis Mateucci.

Todo ocurre luego de una dinámica liderada por Tonka Tomicic y Yann Yvin, instancia tras la cual la recién ingresada invita a su compañera a conversar en el jardín de la casona.

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En ese espacio, ambas aclaran sus posturas y buscan bajar el conflicto, especialmente considerando la cercanía de Michelle con Mateucci, lo que incomoda a Akemi.

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Una eliminación llena de tensión

El capítulo también está marcado por una intensa prueba de eliminación, donde están en riesgo Akemi Nakamura, Efrén Reyero, Fabio Agostini y Agustina Pontoriero.

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La prueba consiste en una preparación dulce que genera múltiples complicaciones, evidenciando las falencias de varios participantes frente a las exigencias del desafío. Quienes más dificultades tienen son Efrén Reyero y Fabio Agostini, situación que obliga a los jueces a intervenir en medio de la preparación.

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