Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 100: Furia arremete contra Luis Mateucci y Otakin mega

El Internado - Capítulo 100: Furia arremete contra Luis Mateucci y Otakin

  • Por Mega

En el capítulo 100 de El Internado, Camila Nash y Tom Brusse se mostraron tristes y afectados por la eliminación de Efrén Reyero, llorando por su repentina partida. 

Al día siguiente, las discusiones entre Furia, Luis Mateucci y Otakin siguen, ya que durante la actividad del "huevo sagrado", la argentina tiene una fuerte discusión con su compatriota, llegando casi a los golpes.

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Una vez terminada esta dinámica, los participantes regresan a la casona donde se desarrolla una nueva pelea entre Furia y Otakin, a quien trata de falso por hablar a sus espaldas. 

Arenita
El Internado / MEGA

Problemas en el equipo rojo

Antes de la competencia por equipos, los del rojo se ponen de acuerdo, por votación, que Kari Belén sea la nueva capitana. Sin embargo, el capitán actual, Tom Brusse, quería que fuera Agustina Pontoriero. 

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Esto desata un fuerte conflicto en el interior del equipo, ya que Arenita acusa a Tom de un golpe de Estado por no respetar lo que se había acordado como compañeros. 

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