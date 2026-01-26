Presentado por: Wom Betano Falabella

"Que te encuentres con una espina": Adrián Pedraja fue amenzado por pésimo plato y mandó al frente a Furia

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 63 de El Internado, luego de evaluar todos los platos, los chefs decidieron quién era el participante amenazado.

Los tres peores desempeños fueron los de Camila Nash, Furia y Adrián Pedraja, pero los jueces determinaron que el actor fuera quien quedara nominado.

Al español no le gustó para nada la decisión y lo hizo saber, involucrando a Furia: "Que te encuentres una espina así de grande que te podía haber matado y no se castigue eso, es una gravedad en un corte tan fino". 

El enojo de Pablo Albuerne

Sin embargo, para Pablo Albuerne cada plato esta peor que el otro y casi toma la determinación de echar a los tres: "No los puedo mandar a la calle a los tres, porque los mandaría ahora mismo si el criterio es cocina".

Igualmente, el chef le explicó a su compatriota que su preparación igualmente era la peor: "Te recomiendo que cambies el criterio". 

