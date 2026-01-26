"Que te encuentres con una espina": Adrián Pedraja fue amenzado por pésimo plato y mandó al frente a Furia

26 en. 2026 - 00:40 hrs.

En el capítulo 63 de El Internado, luego de evaluar todos los platos, los chefs decidieron quién era el participante amenazado.

Los tres peores desempeños fueron los de Camila Nash, Furia y Adrián Pedraja, pero los jueces determinaron que el actor fuera quien quedara nominado.

Al español no le gustó para nada la decisión y lo hizo saber, involucrando a Furia: "Que te encuentres una espina así de grande que te podía haber matado y no se castigue eso, es una gravedad en un corte tan fino".

El Internado

El enojo de Pablo Albuerne

Sin embargo, para Pablo Albuerne cada plato esta peor que el otro y casi toma la determinación de echar a los tres: "No los puedo mandar a la calle a los tres, porque los mandaría ahora mismo si el criterio es cocina".

Igualmente, el chef le explicó a su compatriota que su preparación igualmente era la peor: "Te recomiendo que cambies el criterio".