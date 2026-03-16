"Hedionda, mala clase y cochina": Camila Nash barre el piso con Kari Belén tras discusión
En el capítulo 94 de El Internado, mientras los participantes se preparan para ir a la asamblea de fuego, Camila Nash se dio un tiempo para hablar mal de Kari Belén.
Y es que Efrén Reyero comentó que Agustina Pontoriero le dijo sobre la discusión que tuvieron hace un tiempo, Camila explicó que Blu Dumay siempre baja el juego a todos.
Sin embargo, aclaró que lo de Kari Belén fue horrible, ya que categorizó a una mujer. "Eso sí que es feo. Ella dice 'ay yo no compito con mujeres', mentirosa, te metís (sic) entremedio de las piernas de los hue... con novia, denigras a otra por clase social, horrible, a mí me da asco", afirmó Camila.
Camila Nash habla mal de Kari Belén
"Se me hace como que es hedionda, no me gusta, nunca me gustó, desde el primer día. Se me hace como hasta hedionda, mala clase, cochina", agregó Nash.
Enseguida, expresó que "yo la resisto, pero enorme. Tranquilo tú, que a mí me gusta sentarme con popcorn a ver cómo se arde".
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