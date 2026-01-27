Tom Brusse terminó con Camila Nash: "No vuelvas a venir aquí"
En el capítulo 64 de El Internado, Tom Brusse se aburrió de Camila Nash y decidió dar por cerrada su relación con ella tras inesperada pregunta.
Y es que Tom Brusse decidió confirmar si era verdad que Camila Nash se había besado en algún momento con Luis Mateucci, lo que había causado desconfianza en él.
Por lo mismo, ambos se sentaron afuera e iniciar una conversación con la chilena fue muy franca con sus sentimientos, dejando en claro lo que había pasado.
Tom Brusse se aburre de Camila Nash
"Me robó un pico (beso) al final", dijo Nash desde un comienzo, lo que dejó a Brusse muy impactado y desconcertado, pero le preguntó si le gustaba Mateucci.
De esto, aclaró que si le gusta Luis, mejor lo deja a él y sigue con el argentino, pero que sea clara con sus sentimientos. "Tú coge tu camino, y te lo digo en verdad, no estoy jugando. Coge tu camino, yo cojo el mío, tú quieres hacer tus tonterías con él, muy bien, pero no vuelvas a venir aquí, no te acerques, no me toques, ¿Vale?", afirmó Tom.
"Puedo aguantar un poquito, pero ya no", cerró su discurso, aunque al parecer todo podría cambiar.
