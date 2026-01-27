Un baile inesperado: Los 15 minutos de soltería de Efrén Reyero, Tom Brusse y Adrián Pedraja en El Internado

27 en. 2026 - 00:18 hrs.

En el capítulo 64 de El Internado, Efrén Reyero, Tom Brusse y Adrián Pedraja vivieron un gran momento luego de que se les invitara a vivir 15 minutos de soltería.

Y es que los tres galanes han logrado concretar algunas relaciones dentro del encierro, tal como lo es Efrén con Blu Dumay, Tom con Camila Nash, por lo que el chef Yann Yvin les invitó a vivir una instancia de relajo.

El Internado / MEGA

Los 15 minutos de soltería de Efrén, Tom y Adrián

Fue así como los tres se trasladaron hasta el jardín secreto donde fueron recibidos por una bailarina exótica que les realizó un baile privado, así como otras dinámicas.

Precisamente, casi al final apareció el chef otra vez, quien les prometió que esto quedaría en silencio y nadie contaría nada, instancia en que los tres quedaron de acuerdo en que esto nunca pasó y en que se podría repetir cada sábado, sacando risas.