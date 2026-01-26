Al puro estilo de "Ghost": La romántica salida de Agustina Pontoriero y Fabio Agostini en El Internado

26 en. 2026 - 23:46 hrs.

En el capítulo 64 de El Internado, Agustina Pontoriero y Fabio Agostini vivieron un romántico momento inspirado en una de las películas más recordadas de Hollywood.

Precisamente, ambos fueron seleccionados por el chef Yann Yvin para ir al invernadero y vivir un íntimo encuentro que quedará para siempre en la memoria de los dos.

Y es que al llegar al jardín, notaron que había una mesa con greda y todo lo necesario para dejarse llevar, simulando que están en la recordada escena entre Demi Moore y Patrick Swayze.

El Internado / MEGA

El íntimo momento de Agustina y Fabio

Fue así como ambos comenzaron a hablar de su vida privada, dando a entender que se querían conocer un poco más de lo esperado, mientras que Pontoriero aseguraba que estaba demasiado nerviosa.

Luego de un rato, la greda se salió de control y ambos se llenaron de este material por todo el cuerpo, llegando Agustina en los brazos de Fabio para ir directo a la ducha.