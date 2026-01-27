"Me manipuló": Camila Nash reveló cómo fue su relación amorosa con Matías Vega

27 en. 2026 - 23:23 hrs.

En el capítulo 65 de El Internado, Camila Nash se sinceró con Arenita sobre la relación amorosa que tuvo con Matías Vega en 2012.

Todo comenzó cuando la influencer le contó a su compañera cómo había sido su estadía en otro reality, pues ingresó en pareja con el locutor radial.

"Me manipuló, entré, él estaba en la radio, súper pesado, todo el mundo lo llamaba 'cornudo' y empezó desde ahí a revivir porque, si bien él partió en la tele muy chico, era pura radio", expresó.

El Internado

Camila Nash desclasificó momentos de pasada relación amorosa

Tras lo anterior, Camila Nash reveló que llamó al animador desde el reality para poder terminar su relación, para poder estar con Thiago Cunha, y no resultó como ella quería: "Se puso a llorar, que no y no pude patearlo, manipulador".

No solo esto, pues la creadora de contenido aseguró que su expareja se aprovechó del revuelo mediático que tuvo la situación: "Afuera cobrando 3 mil veces por los eventos, estaba trabajando a través mío y no solo eso, poniéndome los cuernos con cada hue... que se paraba afuera".