"Medio tontito": Fabio Agostini arremetió contra Adrián Pedraja y cuestionó su relación con Milo González
En el capítulo 67 de El Internado, Fabio Agostini tomó la decisión de nominar a Milo González en la Asamblea del Fuego y de paso, disparó contra Adrián Pedraja.
El nuevo participante argumentó que no había tenido mucha interacción con la influencer y además, que cambiaba muchísimo la personalidad de su pareja: "Cada vez que veo que estás con Adrián, lo veo súper cambiado, medio tontito, yo quiero saber si está tontito por ti o es tontito de nacimiento".
La argentina no estuvo de acuerdo con las razones de su compañero, pues consideró que si habían conversado: "Es una justificación que tiras al aire, no creo que sea así".
La defensa de Adrián Pedraja
Tras lo anterior, Adrián Pedraja alzó la mano y pidió la palabra para defenderse: "No soy ningún tontito, creo que cualquier persona con su pareja parte de una forma cuando esta con ella y cuando está solo, lo de tontito creo que sobra".
Fabio Agostini escuchó atentamente y volvió a responder, ahora involucrando a otra participante: "Me parece un poco tontito porque no me ha gustado como ha tratado a Agustina, así que también te lo digo por eso".
