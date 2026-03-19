"Aunque lo amé, lo tuve que dejar": Por esta razón terminó la relación entre Kari Belén y Gonzalo Jara

19 mar. 2026 - 00:35 hrs.

En el capítulo 96 de El Internado, Kari Belén contó en exclusiva las razones que llevaron al fin de su relación con el exfutbolista Gonzalo Jara.

Y es que, aunque muchos desconocen esto, la joven modelo fue pareja durante un tiempo con el recordado defensa de la Selección Chilena, pero esta llegó a un abrupto final.

Por lo mismo, el chef Yann Yvin sacó de su olla una foto en la que salía Kari con Gonzalo Jara y le preguntó si podía hablar sobre aquella relación.

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Así fue el fin de la relación entre Kari Belén y Gonzalo Jara

"Fue una antigua relación, que duró unos dos o tres años, yo nunca pensé estar con un futbolista porque tienen muy mala fama, y la verdad es que me conquistó, fue muy buen novio conmigo y me enseñó a cuidar la vida un poco más; a mí me gustaba mucho la fiesta", comentó, y agregó que la Karina de hoy, en parte, es gracias a él.

Yann Yvin recalcó que ella habla muy bien de Gonzalo, entonces tuvo serias dudas por el fin de la relación y de las razones del quiebre.

"La vida de un futbolista es súper difícil, tienes que entregar toda tu vida a él, debes viajar constantemente (...) Como que todo giraba en torno a él y en un minuto dije: 'Tengo 28 años, quiero ser mamá', y él tiene hijos; eso a mí no me complicaba, pero me sonaba un poco extraño", expresó.

En esa línea, comentó que "como te digo, él viaja constantemente, entonces yo tenía que dejar todo por irme y después dije: 'No, tengo que preocuparme de mí'. Llegamos a Chile, vivir en una ciudad y luego en otra, en otra. Le dije: "Yo te quiero, te adoro, pero yo tengo que ver por mí y buscar mi camino, y aunque lo amé, lo tuve que dejar y seguí mi camino".

"Gonzalito, tú sabes que siempre he hablado bien de ti porque lo siento, no es porque suene. Te mando un besito, espero que estés muy bien, tus hijos también; sé que te va a ir bien porque eres un hombre inteligente y un gran abrazo para ti", cerró Kari.