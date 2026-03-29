"¡Ándate a la chuch...!": La explosiva discusión entre Otakin y Furia durante actividad en duplas

29 mar. 2026 - 23:35 hrs.

En el capítulo 103 de El Internado, Furia y Otakin se enfrascaron, una vez más, en una acalorada discusión mientras estaban en una actividad en duplas.

Precisamente, buscaban escoger el rey y reina de la chacra, por lo que debían armar sus propios trajes con elementos que podían encontrar en el lugar.

Furia y Otakin vuelven a enfrentarse

La discusión entre ambos surgió luego que, sin provocación alguna, la argentina comenzara a destruir el traje y sombrero del antiinfluencer.

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"Yo no te pienso insultar porque no estoy ni ahí con insultarte (...) te estai pasando tres pueblos", alegó Otakin ante los comentarios de su compañera.

"Cerrá el orto, gil de mier.... Falso", le contestó con molestia Furia, a lo que el chileno, hastiado de la situación respondió: "¡Ándate a la chuch... un rato, ándate a la chuch... un rato! ¡No te pesco!".