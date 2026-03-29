Presentado por: Betano Falabella

"¡Ándate a la chuch...!": La explosiva discusión entre Otakin y Furia durante actividad en duplas

  • Por Sebastián Paillafil

En el capítulo 103 de El Internado, Furia y Otakin se enfrascaron, una vez más, en una acalorada discusión mientras estaban en una actividad en duplas.

Precisamente, buscaban escoger el rey y reina de la chacra, por lo que debían armar sus propios trajes con elementos que podían encontrar en el lugar.

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Furia y Otakin vuelven a enfrentarse

La discusión entre ambos surgió luego que, sin provocación alguna, la argentina comenzara a destruir el traje y sombrero del antiinfluencer.

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"Yo no te pienso insultar porque no estoy ni ahí con insultarte (...) te estai pasando tres pueblos", alegó Otakin ante los comentarios de su compañera.

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"Cerrá el orto, gil de mier.... Falso", le contestó con molestia Furia, a lo que el chileno, hastiado de la situación respondió: "¡Ándate a la chuch... un rato, ándate a la chuch... un rato! ¡No te pesco!".

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