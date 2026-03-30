"Ser nueva no es fácil": Michelle Peint rompió en llanto en dura prueba y reveló tensión en la casona
En el capítulo 104 de El Internado, Michelle Peint y Kari Belén fueron quienes realizaron los peores platillos en una definitoria prueba.
Luego de cocinar sumergidos en agua a baja temperatura, los famosos tuvieron la misión de preparar pescado y ratatouille.
Luego de probar las preparaciones, los chefs tomaron la decisión de que la chilena quedara amenazada, momento en el que la venezolana rompió en llanto.
La tristeza de Michelle Peint
Rápidamente, Tonka Tomicic se dio cuenta que Michelle Peint estaba muy emocionada y le preguntó sus razones: "He acumulado un montón".
Pablo Albuerne invitó a la joven a desahogarse y si bien, en un comienzo se negó, posteriormente terminó derramando varias lágrimas relacionadas con su estadía en el reality.
"El hielo fue terrible y no quise soltar, porque no estoy en el momento de soltar, ya llegará el momento. La casa, el grupo, las energías, al ser nueva no es fácil, todos tienen experiencia, si no tuviera la energía o la actitud que tengo, estaría muy destruida, porque las cosas en la casa son muy tensas".
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