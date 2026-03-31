"Antes era muy orgullosa...": La sincera reflexión de Camila Nash tras reconciliación con Tom Brusse

31 mar. 2026 - 00:31 hrs.

En el capítulo 104 de El Internado, Fran García-Huidobro le hizo preguntas muy importantes a Camila Nash sobre su reconciliación con Tom Brusse.

Antes de comenzar la Asamblea del Fuego, la animadora quiso saber más sobre la relación de los participantes y le consultó sobre el futuro.

"Ahora que han habido idas y vueltas...", expresó la actriz.

El Internado

La respuesta de Camila Nash

Tras lo anterior, el semblante de Camila Nash cambió completamente y se puso muy contenta al hablar sobre la nueva etapa que estaba viviendo con Tom Brusse.

"Me estoy dando la oportunidad, yo lo quiero mucho, creo que tenemos una relación súper linda", comentó en un inicio.

Posteriormente, la influencer hizo un mea culpa: "Antes era muy orgullosa, muy dura, hoy día estoy más abierta a perdonar, a llorar, a sentir. Él me ha demostrado que me quiere mucho, nos estamos cuidando, creo que vamos por un buen camino".