Presentado por: Betano Falabella

"Antes era muy orgullosa...": La sincera reflexión de Camila Nash tras reconciliación con Tom Brusse

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 104 de El Internado, Fran García-Huidobro le hizo preguntas muy importantes a Camila Nash sobre su reconciliación con Tom Brusse.

Antes de comenzar la Asamblea del Fuego, la animadora quiso saber más sobre la relación de los participantes y le consultó sobre el futuro.

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"Ahora que han habido idas y vueltas...", expresó la actriz. 

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La respuesta de Camila Nash

Tras lo anterior, el semblante de Camila Nash cambió completamente y se puso muy contenta al hablar sobre la nueva etapa que estaba viviendo con Tom Brusse.

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"Me estoy dando la oportunidad, yo lo quiero mucho, creo que tenemos una relación súper linda", comentó en un inicio.

Posteriormente, la influencer hizo un mea culpa: "Antes era muy orgullosa, muy dura, hoy día estoy más abierta a perdonar, a llorar, a sentir. Él me ha demostrado que me quiere mucho, nos estamos cuidando, creo que vamos por un buen camino".

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