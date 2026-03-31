Furia arremetió sin filtro contra Luis Mateucci y descartó reconciliación
En el capítulo 104 de El Internado, Fran García-Huidobro le preguntó a Furia sobre el conflicto que tuvo con Luis Mateucci y ella no se guardó absolutamente nada.
"Venía intuyendo algo raro, me cansé de escuchar directivas, pero no solo eso, cuando pasó el problema, mi mejor amigo decidió quedarse con mi nuevo enemigo, me pareció raro", comenzó diciendo.
Tras lo anterior, explicó que no le gustó para nada que sus más cercanos no la vieran como una competidora que podía llegar a la final.
Furia se niega a limar asperezas con Luis Mateucci
Posteriormente, Furia se mostró desinteresada en arreglar las cosas: "Ellos quieren que yo los perdone. En las actividades me andan tirando papelitos porque están tristes por la situación".
En ese momento, Luis Mateucci expresó su sentir, fiel a su estilo: "Triste estoy, pero no pedí perdón porque no hice nada".
"Si te pego una trompada, te aseguro que me va a aplaudir todo Chile", agregó finalmente la trasandina, para luego relatar un episodio que no le gustó para nada y que involucró a Michelle Peint.
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