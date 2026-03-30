"Sos una rata inmunda": Furia explotó contra Otakin y lo acusó de traicionarla

30 mar. 2026 - 00:40 hrs. | Act. 31 mar. 2026 - 00:42 hrs.

En el capítulo 104 de El Internado, una nueva discusión fue protagonizada por Otakin y Furia, la cual terminó con gritos de la trasandina.

Recordemos que el conflicto que desató la ira de la entrenadora fue que supuestamente su amigo no la mencionó a la hora de elegir a los cuatro finalistas del reality.

Sin embargo, el creador de contenido aseguró que su ahora examiga había sido manipulada por Efrén Reyero y Tom Brusse: "Eres débil de mente, yo estoy seguro de lo que dije".

El Internado

Furia está decepcionada de Otakin

A Furia no le gustó para nada la forma en que la se expresó Otakin y le respondió: "¿Yo soy débil de mente? Soy tu espejo, acá el débil de mente sos vos. Asumí que me falseaste todo este tiempo, que sos una rata inmunda, que quieres llegar solito, que yo simplemente soy una compañía".

El descargo de la argentina no cesó y aseguró su compañero se estaba aprovechando de su fama: "Me usas para sacarme los seguidores, las cámaras...".

"Tu primer reality, aprendé, en el segundo yo moví cielo y tierra. Cuando salgas a fuera y sepas quien soy, tengo más fuerza que un presidente, así que cerrá el...", concluyó completamente enojada.