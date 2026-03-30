"Sos una rata inmunda": Furia explotó contra Otakin y lo acusó de traicionarla
En el capítulo 104 de El Internado, una nueva discusión fue protagonizada por Otakin y Furia, la cual terminó con gritos de la trasandina.
Recordemos que el conflicto que desató la ira de la entrenadora fue que supuestamente su amigo no la mencionó a la hora de elegir a los cuatro finalistas del reality.
Sin embargo, el creador de contenido aseguró que su ahora examiga había sido manipulada por Efrén Reyero y Tom Brusse: "Eres débil de mente, yo estoy seguro de lo que dije".
Furia está decepcionada de Otakin
A Furia no le gustó para nada la forma en que la se expresó Otakin y le respondió: "¿Yo soy débil de mente? Soy tu espejo, acá el débil de mente sos vos. Asumí que me falseaste todo este tiempo, que sos una rata inmunda, que quieres llegar solito, que yo simplemente soy una compañía".
El descargo de la argentina no cesó y aseguró su compañero se estaba aprovechando de su fama: "Me usas para sacarme los seguidores, las cámaras...".
"Tu primer reality, aprendé, en el segundo yo moví cielo y tierra. Cuando salgas a fuera y sepas quien soy, tengo más fuerza que un presidente, así que cerrá el...", concluyó completamente enojada.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Furia arremetió sin filtro contra Luis Mateucci y descartó reconciliación
-
"Antes era muy orgullosa...": La sincera reflexión de Camila Nash tras reconciliación con Tom Brusse
-
"Se pudrió todo": La furia de Blu Dumay tras la ducha entre Fabio Agostini y Agustina Pontoriero
-
"Ser nueva no es fácil": Michelle Peint rompió en llanto en dura prueba y reveló tensión en la casona
-
Furia movió la ruleta y desató el caos: Participantes debieron cocinar en un tanque de agua con hielo
-
"Estoy celosa": Confesión de Agustina Pontoriero sobre Luis Mateucci y Otakin genera tensión con Michell Peint