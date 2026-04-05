"No te callas ni debajo del agua": Pablo Albuerne perdió la paciencia con Tom Brusse y lo retó duramente

05 abr. 2026 - 23:40 hrs. | Act. 06 abr. 2026 - 00:23 hrs.

En el capítulo 107 de El Internado, Pablo Albuerne frenó en seco a Tom Brusse luego de hartarse de su actitud en prueba de cocina.

Luego de una ardua competencia, los chefs decidieron que el equipo rojo había sido el ganador y les explicó a los verdes cuál fue el error que cometieron.

"Aquí solo hay una pequeña cosa que separa y que en este caso era para unir que es un hilo, es un error que puede pasarle a cualquiera, pero obviamente es un error y es muy gordo. Los felicito por el trabajo que hicieron porque el plato realmente estaba muy bueno", expresó el cocinero.

El Internado

La interrupción de Tom Brusse

Justo en ese instante, Tom Brusse quiso interrumpir a Pablo Albuerne, recalcando que sus contrincantes dejaron un hilo en el filete.

Sin embargo, al chef no le gustó para nada la situación y enfrentó al marroquí: "¿Te quieres callar por favor? Que no te callas ni debajo del agua ¿Te quieres callar por favor?".