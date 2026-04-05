Presentado por: Betano Falabella

"No te callas ni debajo del agua": Pablo Albuerne perdió la paciencia con Tom Brusse y lo retó duramente

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 107 de El Internado, Pablo Albuerne frenó en seco a Tom Brusse luego de hartarse de su actitud en prueba de cocina.

Luego de una ardua competencia, los chefs decidieron que el equipo rojo había sido el ganador y les explicó a los verdes cuál fue el error que cometieron.

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"Aquí solo hay una pequeña cosa que separa y que en este caso era para unir que es un hilo, es un error que puede pasarle a cualquiera, pero obviamente es un error y es muy gordo. Los felicito por el trabajo que hicieron porque el plato realmente estaba muy bueno", expresó el cocinero.

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La interrupción de Tom Brusse

Justo en ese instante, Tom Brusse quiso interrumpir a Pablo Albuerne, recalcando que sus contrincantes dejaron un hilo en el filete.

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Sin embargo, al chef no le gustó para nada la situación y enfrentó al marroquí: "¿Te quieres callar por favor? Que no te callas ni debajo del agua ¿Te quieres callar por favor?". 

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