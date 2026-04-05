Presentado por: Betano Falabella

"Nosotros no somos nada": Michelle Peint y Luis Mateucci protagonizaron incómodo cruce

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 107 de El Internado, Otakin les hizo una pregunta a Michelle Peint y a Luis Mateucci que generó un tenso momento. 

Los tres participantes estaban hablando sobre la fiesta que se iba a realizar en la noche, cuando el influencer le preguntó a su amigo que qué pasaba si la venezolana tenía que "sacarle una gomita" a uno de sus compañeros.

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El trasandino ni siquiera esperó a que terminara la pregunta y lanzó "no me hagas a mí decir lo que tiene o no tiene qué hacer".

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¿Conflictos entre Luis Mateucci y Michelle Peint?

Tras lo anterior, fue Michelle Peint quien volvió a formular una consulta parecida para obtener una respuesta: "Vos sabrás ¿A qué viniste? Hacé lo que te haga bien, lo que te haga feliz, la actividad que le hice a Laura es un poroto al lado de lo que puedo llegar a hacer".

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Rápidamente, la influencer aseguró que ellos no tenían una relación amorosa: "Nosotros no somos nada, tú puedes hacer lo que tú quieras y tú y yo lo tenemos súper claro. Es un juego, después no te piques".

"Vos no te piques, mira que Akemi está ahí no más, cerquita", agregó finalmente el argentino. 

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