"Nosotros no somos nada": Michelle Peint y Luis Mateucci protagonizaron incómodo cruce

05 abr. 2026 - 23:55 hrs. | Act. 06 abr. 2026 - 00:49 hrs.

En el capítulo 107 de El Internado, Otakin les hizo una pregunta a Michelle Peint y a Luis Mateucci que generó un tenso momento.

Los tres participantes estaban hablando sobre la fiesta que se iba a realizar en la noche, cuando el influencer le preguntó a su amigo que qué pasaba si la venezolana tenía que "sacarle una gomita" a uno de sus compañeros.

El trasandino ni siquiera esperó a que terminara la pregunta y lanzó "no me hagas a mí decir lo que tiene o no tiene qué hacer".

El Internado

¿Conflictos entre Luis Mateucci y Michelle Peint?

Tras lo anterior, fue Michelle Peint quien volvió a formular una consulta parecida para obtener una respuesta: "Vos sabrás ¿A qué viniste? Hacé lo que te haga bien, lo que te haga feliz, la actividad que le hice a Laura es un poroto al lado de lo que puedo llegar a hacer".

Rápidamente, la influencer aseguró que ellos no tenían una relación amorosa: "Nosotros no somos nada, tú puedes hacer lo que tú quieras y tú y yo lo tenemos súper claro. Es un juego, después no te piques".

"Vos no te piques, mira que Akemi está ahí no más, cerquita", agregó finalmente el argentino.