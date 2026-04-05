"Nosotros no somos nada": Michelle Peint y Luis Mateucci protagonizaron incómodo cruce
En el capítulo 107 de El Internado, Otakin les hizo una pregunta a Michelle Peint y a Luis Mateucci que generó un tenso momento.
Los tres participantes estaban hablando sobre la fiesta que se iba a realizar en la noche, cuando el influencer le preguntó a su amigo que qué pasaba si la venezolana tenía que "sacarle una gomita" a uno de sus compañeros.
El trasandino ni siquiera esperó a que terminara la pregunta y lanzó "no me hagas a mí decir lo que tiene o no tiene qué hacer".
¿Conflictos entre Luis Mateucci y Michelle Peint?
Tras lo anterior, fue Michelle Peint quien volvió a formular una consulta parecida para obtener una respuesta: "Vos sabrás ¿A qué viniste? Hacé lo que te haga bien, lo que te haga feliz, la actividad que le hice a Laura es un poroto al lado de lo que puedo llegar a hacer".
Rápidamente, la influencer aseguró que ellos no tenían una relación amorosa: "Nosotros no somos nada, tú puedes hacer lo que tú quieras y tú y yo lo tenemos súper claro. Es un juego, después no te piques".
"Vos no te piques, mira que Akemi está ahí no más, cerquita", agregó finalmente el argentino.
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