"Fue feo": La incómoda queja de Camila Nash contra Luis Mateucci tras beso en actividad
En el capítulo 108 de El Internado, el juego de "la botellita" causó estragos y Camila Nash terminó quejándose de Luis Mateucci.
Todo comenzó cuando la penitencia dictó que el trasandino le diera un beso en el cuello a su compañera, a quien tomó en brazos.
Mientras el argentino realizaba la romántica acción, la influencer le pidió que fuera más despacio: "¡Luis, cálmate! Ya, que me va a dejar marcada".
A Tom Brusse no le gustó el beso de Camila Nash
Finalizada la actividad, Camila Nash le contó a Tom Brusse todo lo que había pasado en la fiesta y le explicó que se sintió muy incómoda.
"Me tocó con Mateucci, me dio un beso en la cara, me miró, me levantó, yo con cara de situación, pero me lo dio fuerte, yo me quejé, me dolió. Le dije que no me dejara marcado, fue feo", expresó.
Sin embargo, el marroquí igualmente aseguró que ella no iba a hacer nada contra su compañero: "Mañana te vas a reír con él, que a ti te da igual todo. Hubo muchos besos con él, muchas cosas y mañana van a reír juntos. A mí me dice que no me junte con esa persona y no me junto con esa persona".
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