Presentado por: Betano Falabella

Michelle Peint lanzó un polémico comentario contra Agustina Pontoriero y Furia Scaglione

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 110 de El Internado, Michelle Peint, Agustina Pontoriero y Furia protagonizaron una tensa escena en la escuelita. 

Todo comenzó cuando Fran García-Huidobro llamó al frente a la venezolana y le pidió que escribiera la palabra "electroencefalograma".

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La joven lo pensó durante algunos minutos y demostró sus conocimientos, sin embargo, la trasandina estaba muy atenta y la corrigió, pues había puesto una n de más. 

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Los comentarios de Agustina Pontoriero y Furia

Tras lo anterior, Fran García-Huidobro le pidió a Michelle Peint que armara una frase con la palabra antes mencionada y ella molestó a su compañera: "Agustina necesita un electroencefalograma, es que es tan falsa, se pegó en la cabeza y se le aturdió todo, lo necesitas gorda, urgente".

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Rápidamente, Furia se burló de la actuación de la venezolana y la imitió: "Denle el premio del año a la mejor actriz. 'En esta casa, si yo no tuviera esta energía, no sabía cómo vivir'".

La tensión comenzó a subir y la nueva participante lanzó una declaración que generó controversias: "Las lindas estamos preocupadas de ser lindas y no de andar peleando". 

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