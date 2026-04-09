"Te recibimos bien, no te zarpes": Agustina Pontoriero acusó a Michelle Peint de generar quiebre en su grupo

09 abr. 2026 - 00:54 hrs.

En el capítulo 110 de El Internado, Agustina Pontoriero y Michelle Peint no se dan tregua y tuvieron un fuerte encontrón en la Asamblea del Fuego.

El conflicto comenzó cuando la trasandina explicó que su grupo, compuesto también por Furia, Luis Mateucci y Otakin, se rompió con la llegada de Michelle Peint: "El primer día la recibí bien, después hubo situaciones en las que no me sentí cómoda. Te recibimos bien, no te zarpes".

La venezolana no estuvo de acuerdo con las palabras de su compañera y le respondió: "Yo no voy a bajar por ti, reina, yo no voy a bajar mi personalidad por ti".

El Internado

La pelea entre Agustina Pontoriero

Poco a poco, la tensión comenzó a subir y Agustina Pontoriero perdió la paciencia con la venezolana: "¿Te puedes ubicar un segundo? Desubicada, atrevida, maleducada, pepona, cállate".

Tras lo anterior, la argentina reveló que Michelle Peint le dijo a Akemi Nakamura que Luis Mateucci la "había elegido" porque ella tenía más personalidad: "No te creas tanto, no sos única".

Finalmente y entre gritos, la venezolana aseguró que al reality le faltaba chispa caribeña, pero su compañera se encargó de dejarle muy claro que ella no era dueña de casa y solo una visita.