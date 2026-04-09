"Me dio vergüenza ajena, patética": Kari Belén encaró a Michelle Peint tras polémicos dichos sobre la belleza

09 abr. 2026 - 23:52 hrs.

En el capítulo 111 de El Internado, Kari Belén se aburrió de la actitud de Michelle Peint en la casa y la enfrentó con todo.

Todo ocurrió en la Asamblea del Fuego, donde la chilena decidió votar por la nueva participante por el conflicto donde expresó que "las lindas nos preocupamos de ser lindas".

"Eso mi reina ¿Dónde está ese brillo que no lo veo? Hoy te vi discutir y te defendiste de una forma que me dio vergüenza ajena, patética, llegar a un argumento tan básico, 'que soy más linda', cada una aquí tiene lo suyo y somos muy bravas, yo creo que ya llegó la hora que te vayas a tu casa".

El Internado

La defensa de Michelle Peint

Lógicamente, Michelle Peint no se quedó en silencio y respondió a su estilo: "El brillo lo tengo solo, mira el color, rubia, doradita, acá tengo anillitos".

Luego, quiso aclarar la situación por la cual había sido interpelada: "Yo dije que las lindas estamos ocupadas de ser lindas, es decir, yo estoy preocupada de mí, no de buscar pelea donde no la hay, solamente de mí".

Finalmente, la venezolana aseguró que no entendía la mala onda hacia ella, pues hace unos días Kari Belén le había pedido clases de baile.