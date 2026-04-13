Otakin admite haber fantaseado con besar a una compañera de reality: "Me traería problemas con mi señora"
En el capítulo 112 de El Internado, Otakin admitió que ha fantaseado con besar, alguna vez, a su compañera Agustina Pontoriero.
Precisamente, Fran García-Huidobro llegó hasta la casona con una actividad donde ella decía una afirmación, por ejemplo, si han dicho algo a propósito para herir a alguien, y si el participante creía que él lo había hecho, podía dar un paso al frente, pisar la franja roja y decir lo que pasó.
Es así como Fran pregunta si alguna vez uno de los o las participantes había fantaseado con besar a otro u otra participante, pero no lo hace porque le traería problemas.
Otakin fantasea con Agustina Pontoriero
Una vez escucha la afirmación, Otakin da un paso al frente y dice: "Me traería problemas con mi señora, obvio, a otra persona que he deseado besarla es Agustina y se lo dije".
"Si dentro del reality yo no hubiese estado con pareja, yo me hubiese fijado en ella", afirmó Otakin, a lo que Fran argumentó que Agustina es bien generosa, por lo que podría haber pasado, lo que sacó muchas risas a la argentina.Ve el capítulo en
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