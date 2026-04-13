Otakin admite haber fantaseado con besar a una compañera de reality: "Me traería problemas con mi señora"

13 abr. 2026 - 00:31 hrs. | Act. 14 abr. 2026 - 00:31 hrs.

En el capítulo 112 de El Internado, Otakin admitió que ha fantaseado con besar, alguna vez, a su compañera Agustina Pontoriero.

Precisamente, Fran García-Huidobro llegó hasta la casona con una actividad donde ella decía una afirmación, por ejemplo, si han dicho algo a propósito para herir a alguien, y si el participante creía que él lo había hecho, podía dar un paso al frente, pisar la franja roja y decir lo que pasó.

Es así como Fran pregunta si alguna vez uno de los o las participantes había fantaseado con besar a otro u otra participante, pero no lo hace porque le traería problemas.

El Internado / MEGA

Otakin fantasea con Agustina Pontoriero

Una vez escucha la afirmación, Otakin da un paso al frente y dice: "Me traería problemas con mi señora, obvio, a otra persona que he deseado besarla es Agustina y se lo dije".

"Si dentro del reality yo no hubiese estado con pareja, yo me hubiese fijado en ella", afirmó Otakin, a lo que Fran argumentó que Agustina es bien generosa, por lo que podría haber pasado, lo que sacó muchas risas a la argentina.