Presentado por: Betano Falabella

"Hay un cordón": La broma de Yann Yvin a Luis Mateucci que provocó carcajadas en la prueba de eliminación

  • Por Sebastián Mena

En el capítulo 113 de El InternadoLuis Mateucci presentó su plato ante los chefs en la prueba de eliminación.

El influencer preparó una mezcla de pollo, champiñones y puré, a la que bautizó como: "Pollo a la Casaucci, sin libre de estrés. Sin estrés".

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La contradicción en su descripción desató las carcajadas de todos los presentes, algo que Mateucci se tomó con humor.

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La broma de los chefs a Luis Mateucci

Tras esto, Yann Yvin aprovechó la instancia para bromear con el participante, asegurando que el pollo de su preparación tenía "un cordón".

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Desconcertado, Mateucci creyó que el chef hablaba en serio, lo que provocó aún más risas en el estudio.

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