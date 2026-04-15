"Hay un cordón": La broma de Yann Yvin a Luis Mateucci que provocó carcajadas en la prueba de eliminación

15 abr. 2026 - 00:24 hrs.

En el capítulo 113 de El Internado, Luis Mateucci presentó su plato ante los chefs en la prueba de eliminación.

El influencer preparó una mezcla de pollo, champiñones y puré, a la que bautizó como: "Pollo a la Casaucci, sin libre de estrés. Sin estrés".

La contradicción en su descripción desató las carcajadas de todos los presentes, algo que Mateucci se tomó con humor.

El Internado / Mega

La broma de los chefs a Luis Mateucci

Tras esto, Yann Yvin aprovechó la instancia para bromear con el participante, asegurando que el pollo de su preparación tenía "un cordón".

Desconcertado, Mateucci creyó que el chef hablaba en serio, lo que provocó aún más risas en el estudio.