Only Friends - Temporada 3 - Capítulo 6: El lado más íntimo de Carmen Gloria Arroyo

17 may. 2026 - 00:05 hrs.

En el sexto capítulo de la nueva temporada de Only Friends, Carmen Gloria Arroyo abrió las puertas de su hogar a Tonka Tomicic, con quien pasó una agradable noche rodeada de amigos y familia.

En la comididad de su casa, Bernardo Borgeat y su hija, Daniela Arce, revelaron algunos detalles inéditos de "la jueza" en su faceta de pareja y madre.

Una vez en el estudio, Carmen Gloria Arroyo ahondó en uno de los temas más sensibles de la noche: la ausencia de su padre y cómo con los años logró perdonarlo. "Cuando ya tuve 15, 16 años, viajé a buscarlo y ahí me di cuenta, y doy gracias de haberme dado cuenta porque ahí murió esa fantasía, que no estaba porque no quería estar", reveló.

Y, por supuesto, Only Friends también fue el espacio para que la abogada diera más luces sobre su nuevo programa en Mega, Carmen Gloria: Fuerte y Claro, con el que espera entregar consejos e información legal a las familias del país.

El nombre viene de una frase que Arroyo usa con frecuencia "cuando hacía o me tocaba hacer editoriales para levantar algún tema que tiene que ver con los derechos de la mujer, con los derechos del niño".

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