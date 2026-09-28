Travel App - Temporada 2 - Capítulo 15: Majo recorre desde la Patagonia hasta Chañaral de Aceituno
En un nuevo capítulo de Travel App por Mega 2, Majo Winter se embarca en una aventura que conecta dos extremos de Chile: la Patagonia de Aysén y las costas del norte.
En el sur, la ruta comienza en Puerto Chacabuco y el Parque Aikén del Sur, entre bosques, cascadas y senderos. La experiencia también incluye un tradicional cordero al palo y una muestra de cueca patagona, chacarera y chamamé.
¡Majo pasa del sur al norte de Chile!
Luego, el viaje cambia completamente de paisaje y llega hasta Chañaral de Aceituno. Allí, Majo se adentra en el océano para vivir uno de los grandes atractivos de la zona: el avistamiento de ballenas, siempre desde el respeto y cuidado por la vida marina.
La aventura también permite descubrir los sabores del norte, desde jaibas y otros productos del mar, hasta los tradicionales locos y el caldillo de congrio, además de conocer a quienes mantienen vivas las tradiciones gastronómicas de sus comunidades.
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Un recorrido por paisajes, sabores y personas que demuestra que viajar por Chile es mucho más que conocer destinos: es abrirse a nuevas historias, conectar con otras culturas y dejarse sorprender por la diversidad de nuestro país. Majo Winter te invita a seguir descubriendo Chile en Travel App, por Mega 2.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
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