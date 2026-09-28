Travel App - Temporada 2 - Capítulo 15: Majo recorre desde la Patagonia hasta Chañaral de Aceituno

28 sept. 2026 - 15:30 hrs.

En un nuevo capítulo de Travel App por Mega 2, Majo Winter se embarca en una aventura que conecta dos extremos de Chile: la Patagonia de Aysén y las costas del norte.

En el sur, la ruta comienza en Puerto Chacabuco y el Parque Aikén del Sur, entre bosques, cascadas y senderos. La experiencia también incluye un tradicional cordero al palo y una muestra de cueca patagona, chacarera y chamamé.

¡Majo pasa del sur al norte de Chile!

Luego, el viaje cambia completamente de paisaje y llega hasta Chañaral de Aceituno. Allí, Majo se adentra en el océano para vivir uno de los grandes atractivos de la zona: el avistamiento de ballenas, siempre desde el respeto y cuidado por la vida marina.

La aventura también permite descubrir los sabores del norte, desde jaibas y otros productos del mar, hasta los tradicionales locos y el caldillo de congrio, además de conocer a quienes mantienen vivas las tradiciones gastronómicas de sus comunidades.

Un recorrido por paisajes, sabores y personas que demuestra que viajar por Chile es mucho más que conocer destinos: es abrirse a nuevas historias, conectar con otras culturas y dejarse sorprender por la diversidad de nuestro país. Majo Winter te invita a seguir descubriendo Chile en Travel App, por Mega 2.

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