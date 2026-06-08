"Me dan ganas de abrazarte": Así fue el esperado y frío reencuentro de Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova

08 jun. 2026 - 22:55 hrs.

En el estreno de Volverías con tu ex? 2 se vivió un emotivo momento en el que Álvaro Ballero volvió a ver a Ludmila Ksenofontova después de su mediática separación.

Y es que, tras la distancia que tomaron, Ballero se sumió en una depresión, para luego salir con una instructora fitness con la que terminó su relación antes de entrar al reality.

De todas formas, logró reconciliar su relación con Ludmila, pero solo desde el punto de vista de la paternidad, por lo que como expareja era la primera vez que hablaban.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

El esperado reencuentro de Ballero y Ksenofontova

Precisamente, Álvaro salió desde el agua al encuentro con Ludmila, quien se encontraba en la costa, y lo primero que le dice es que está muy bonita.

"Me dan ganas de abrazarte, pero no puedo", comentó Álvaro, a lo que Ludmila aclaró que todavía no sabía si tenía ganas de abrazarlo, mientras que Ballero afirmó que estaba aquí "para dar lo mejor de mí, para cuidarte; ojalá poder recuperar el proyecto de familia que alguna vez tuvimos".

De todas formas, Ludmila aseguró que eso "el tiempo lo dirá", para luego hablar sobre las exparejas que tuvieron tras terminar su relación.

Asimismo, Álvaro recalcó que "lo que más extraño de ti es tu forma de resolver las cosas porque últimamente me he hundido mucho y me falta esa claridad que tienes tú", a lo que Ludmila afirmó que ella extrañaba los masajes.