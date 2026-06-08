La convenció de que ella estaba mal: Mariano Brozincevic admite la mentira más grande que dijo a Yasmín Valdés

08 jun. 2026 - 23:12 hrs.

En el estreno de Volverías con tu ex? 2, Mariano Brozincevic admitió que en algún momento de su relación con Yasmín Valdés mintió de forma descarada.

Precisamente, todo ocurrió cuando Tonka Tomicic le pidió a Mariano que fuera muy sincero y contara cuál fue la peor mentira que le dijo a Yasmín. "Me voy a enterar acá", bromeó ella.

Fue así como el modelo argentino pasó a contar la vez en la que se aprovechó de una fecha mal puesta en una boleta.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Mariano admite mentira a Yasmín

"Creo que me aproveché de un error de la persona que escribió una boleta, un papel; se equivocó de fecha y yo me aproveché de esa equivocación, y fue la boleta de un motel", comentó.

Ante esto, Tonka explicó que Mariano fue a un motel con otra persona mientras estaba con Yasmín y se excusó con el error de fecha en la boleta.

Al escuchar esto, la animadora preguntó a Yasmín si ella sabía de esto, a lo que ella contestó "o sea, la boleta decía claramente que había sido utilizado un motel con consumos determinados, en tales horarios, y él lo negó siempre hasta la muerte".

"Entonces yo quise creer que yo me había equivocado y que efectivamente era de otra persona; me había quedado con esa versión de los hechos, así que me estoy enterando ahora... Se me revolvió el estómago, que él llegó cariñoso, pasaron cosas", cerró Yasmín.