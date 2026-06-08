Tras terminar con Faloon Larraguibel: Raimundo Cerda aclara si está listo para volver a amar

08 jun. 2026 - 23:25 hrs.

En el estreno de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda tuvo el esperado reencuentro con su ex Sofía Latorre, a quien no veía desde hace muchos años.

Por lo mismo, tras su separación, Raimundo pasó por varias relaciones y uno de estos vínculos, el con Faloon Larraguibel, terminó hace tan solo unos meses, por lo que Julio César Rodríguez se preguntó si Rai ya está listo para volver a amar.

Esta pregunta puso a ambos contra la espada y la pared. Sin embargo, el joven modelo respondió con total sinceridad a la consulta de Julio César.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

¿Rai está listo para amar?

"Es poco el tiempo que ha pasado, tengo que ir viendo cómo se van a dar las cosas, no sabía cómo iba a ser la primera impresión al verla después de tanto tiempo y fue súper agradable, súper agradable", dijo en un comienzo.

Esto último llamó la atención de Sofía, quien lo quedó mirando, a lo que Rai decía "estay súper cambiada, estay distinta", instancia en la que ella preguntó si era para bien, siendo Cerda un galán de primera y contestando que sí.