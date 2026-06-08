Fue auxiliado: Claudio Rojas sufre inesperado accidente en competencia que lo obligó a tomar difícil decisión

08 jun. 2026 - 23:55 hrs.

En el estreno de Volverías con tu ex? 2, el abogado Claudio Rojas sufrió una inesperada descompensación durante una de las primeras pruebas del reality.

Precisamente, quien entró al reality con su ex Hurubachi Pardo, se descompensó en medio de la prueba que requería bastante esfuerzo físico, lo que dejó al profesional tirado a mitad de camino, mientras sus compañeros seguían su misión.

Es por esto que Claudio tuvo que ser socorrido por un equipo de personal médico, donde se le administró oxígeno, siendo retirado de la prueba por recomendación.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Claudio Rojas sufre descompensación

"Claudio está con problemas, ha sufrido una descompensación", dijo en un comienzo Tonka, lo que fue más tarde complementado por Julio César Rodríguez.

En concreto, el animador explicó que "como pudimos apreciar hace un rato atrás, se descompensó a la salida de la cascada. Está siendo atendido por nuestro personal médico, pero lo que nos aseguran y nos informan es que no seguirá en competencia por, precisamente, prescripción médica".