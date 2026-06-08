Fue auxiliado: Claudio Rojas sufre inesperado accidente en competencia que lo obligó a tomar difícil decisión
En el estreno de Volverías con tu ex? 2, el abogado Claudio Rojas sufrió una inesperada descompensación durante una de las primeras pruebas del reality.
Precisamente, quien entró al reality con su ex Hurubachi Pardo, se descompensó en medio de la prueba que requería bastante esfuerzo físico, lo que dejó al profesional tirado a mitad de camino, mientras sus compañeros seguían su misión.
Es por esto que Claudio tuvo que ser socorrido por un equipo de personal médico, donde se le administró oxígeno, siendo retirado de la prueba por recomendación.
Claudio Rojas sufre descompensación
"Claudio está con problemas, ha sufrido una descompensación", dijo en un comienzo Tonka, lo que fue más tarde complementado por Julio César Rodríguez.
En concreto, el animador explicó que "como pudimos apreciar hace un rato atrás, se descompensó a la salida de la cascada. Está siendo atendido por nuestro personal médico, pero lo que nos aseguran y nos informan es que no seguirá en competencia por, precisamente, prescripción médica".
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Me hiciste mucho daño": La Guarén encaró a Nico Solabarrieta por errores del pasado y terminó entre lágrimas
-
"No te hagas la...": La Guarén reveló que revisó celular de Nico Solabarrieta y vio mensajes de Estefi Marquis
-
"Tú no me caes mal": Luis Mateucci aseguró que Daniela Aránguiz fue quien le habló mal de Rai Cerda
-
Tras terminar con Faloon Larraguibel: Raimundo Cerda aclara si está listo para volver a amar
-
La convenció de que ella estaba mal: Mariano Brozincevic admite la mentira más grande que dijo a Yasmín Valdés
-
Yamila Reyna rompe el silencio y habla de su estado actual tras quiebre con Américo: "Es fuerte, pero creo..."