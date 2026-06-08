"No te hagas la...": La Guarén reveló que revisó celular de Nico Solabarrieta y vio mensajes de Estefi Marquis

08 jun. 2026 - 23:37 hrs.

En el primer capítulo de Volverías con tu ex? 2, La Guarén, Nicolás Solabarrieta y Estefanía Marquis protagonizaron una tensa discusión frente a todos sus compañeros.

Todo comenzó cuando Valentina Torres se quejó con Sofía Latorre de la exMiss Chile: "Esa otra, no la he saludado ni nada".

Tan solo unos minutos después, la expareja de Carlos Águila se acercó a la artista a conversar con ella y no recibió una buena respuesta: "No te hagas la hue... conmigo, sabes perfectamente".

En ese momento, Estefanía Marquis aclaró que el romance que había tenido con Nico Solabarrieta había sido antes de su relación amorosa: "Fue antes de que se conocieran. Jamás pasó algo con el Nico estando tú al medio, nunca pasó nada".

Volverías con tu ex? 2

La tensión entre Nico Solabarrieta, Estefanía Marquis y La Guarén

Poco a poco, todos empezaron a comentar sobre la situación y La Guarén decidió ir a aclarar el conflicto con ambos involucrados: "Ya que me están dejando de mentirosa quiero que vengas. La Estefi viene a saludarme y yo le digo que no me gusta que me vean la cara de hue... ¿Por qué? Porque yo sé que pasó algo entre ustedes antes de que nos pusiéramos a pololear".

También, expresó qué fue lo que específicamente le molestaba:"Lo que me molesta a mí es que ya, yo fui tóxica y te revisé el celular, pero yo vi que Estefi, mientras estábamos pololeando, tú le reaccionabas a las historias con corazoncitos. A mí lo que me molesta es que me vengas a saludar como si nada".

Lógicamente Estefanía Marquis se defendió: "Si te pasaste un rollo, pucha sorry, pero es él el que te tiene que dar las explicaciones correspondientes, él es tu pololo".

Finalmente, Nico Solabarrieta intentó desligarse de la pelea: "Con todo el respeto del mundo, no puedes decir que yo debo explicaciones si las respuestas eran tuyas. Ella me revisó el celular y si hubiese encontrado respuestas mías, me hubiera encarado a mí".