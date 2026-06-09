"Súper desubicado": Rai Cerda se refirió en duros términos a Luis Mateucci y reveló desconocidas situaciones
En el capítulo 2 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda tuvo una sincera conversación con Carlos Águila sobre Luis Mateucci.
"Ahora tenemos que hacer rayar a Mateucci, hay que jubilarlo ya", lanzó el influencer.
El exmarido de Estefanía Marquis se entusiasmó con la idea y escuchó el testimonio nunca antes contado de su compañero.
Los comentarios de Rai Cerda contra Luis Mateucci
Según explicó Rai Cerda, no estaba de acuerdo con la forma de ser de Luis Mateucci con su familia: "Es súper desubicado afuera, siempre, con mi vieja y con el Cuco es el hue... más desubicado y es porque tiene problemas con la Dani (Aránguiz)".
Tras lo anterior, comentó que le llamaba la atención la actitud del trasandino: "Acá anda demasiado buena onda conmigo, me pidió disculpas".
Finalmente, el creador de contenido aseguró que iba a aprovechar la situación: "¿Has escuchado ese dicho de que hay que tener a los enemigos más cerca?".
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