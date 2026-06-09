"Súper desubicado": Rai Cerda se refirió en duros términos a Luis Mateucci y reveló desconocidas situaciones

09 jun. 2026 - 22:31 hrs.

En el capítulo 2 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda tuvo una sincera conversación con Carlos Águila sobre Luis Mateucci.

"Ahora tenemos que hacer rayar a Mateucci, hay que jubilarlo ya", lanzó el influencer.

El exmarido de Estefanía Marquis se entusiasmó con la idea y escuchó el testimonio nunca antes contado de su compañero.

Volverías con tu ex? 2

Los comentarios de Rai Cerda contra Luis Mateucci

Según explicó Rai Cerda, no estaba de acuerdo con la forma de ser de Luis Mateucci con su familia: "Es súper desubicado afuera, siempre, con mi vieja y con el Cuco es el hue... más desubicado y es porque tiene problemas con la Dani (Aránguiz)".

Tras lo anterior, comentó que le llamaba la atención la actitud del trasandino: "Acá anda demasiado buena onda conmigo, me pidió disculpas".

Finalmente, el creador de contenido aseguró que iba a aprovechar la situación: "¿Has escuchado ese dicho de que hay que tener a los enemigos más cerca?".