Alex Dickerson entregó más detalles: Fernanda Brown aseguró que a Mario Irazzoky le gusta Christopher Peral
En el capítulo 2 de Volverías con tu ex? 2, Alexandra Dickerson le contó a Mario Irazzoky una situación que le contó Fernanda Brown y que lo involucró con Christopher Peral.
"Me dice 'Mario se está joteando a Chris, que se lo joteó en el avión, le envió un video súper jote', una cosa así", lanzó sin tapujos la joven, dejando impresionado a su expareja.
Tras lo anterior, el psicólogo aseguró que el video que le envió a su compañero era una broma y que se notaba a simple vista.
¿Qué pasó entre Mario Irazzoky y Crhistopher Peral?
Las dudas hicieron que Mario Irazzoky contara lo que realmente pasó con Christopher Peral: "Lo conocí en la misma sintonía que tú conociste a la Fer. Nos vinimos en el avión, comenzamos a hablar e hicimos un grupo de Whatsapp, con otras personas más".
Posteriormente, el psicólogo contó que cuando estaban en el hotel, él quería comer plato y la forma de la fruta le causó gracia, por lo que decidió grabarlo y mandarle esas imágenes al participante: "En el video no se ve lo grande que era, entonces yo lo mandé al grupo, no solo a él".
Paralelamente, Fernanda Brown expresó su pensamiento sobre esta situación a otros compañeros: "Yo creo que tú le gustas, no me importa, no soy celosa".
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