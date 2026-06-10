"No me voy a calentar la cabeza": Faloon Larraguibel sepulta la polémica instalada por Sofía Latorre en VCTE 2

10 jun. 2026 - 00:45 hrs.

Este martes, Danilo 21 reveló en exclusiva para el React de Volverías con tu ex? 2 la tajante respuesta de Faloon Larraguibel a los recientes dichos de Sofía Latorre.

Durante la primera prueba en parejas del reality, Latorre y Raimundo Cerda se coronaron como los grandes triunfadores de la jornada; un momento que la participante aprovechó para lanzar un ácido dardo dirigido directamente a Larraguibel.

"Rai no ganó las otras finales porque no tenía una buena compañía. Ahora se puede ver reflejado", expresó.

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La respuesta de Faloon Larraguibel

Tras el revuelo causado por estas declaraciones, Danilo 21 se puso en contacto con Faloon Larraguibel para conocer su postura frente a la provocación de Sofía Latorre.

"He visto solo algunas cosas que han salido en redes sociales. La verdad es que no tengo idea de lo que ella me ha hablado de mí. No tengo idea de lo que Rai ha hablado, no tengo idea", comenzó diciendo la modelo.

"No me voy a calentar la cabeza tampoco", cerró de forma categórica.

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