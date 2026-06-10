"Empezó a ser violento por teléfono": Yamila Reyna detalló episodio que detonó su ruptura con Américo
En el capítulo 3 de Volverías con tu ex? 2, Yamila Reyna le contó a Ludmila Ksenofontova detalles nunca antes revelados sobre su bullado quiebre con Américo.
En primera instancia, le contó cómo había sido uno de los episodios que detonó todo: "Tuvo una recaída estando en Iquique solo. Empezó a ser violento por teléfono, empezó a buscar una excusa para empezar a pelear".
También, comentó que el artista nunca le habló sobre el consumo problemático que tenía con el alcohol: "No me dijo, me dijo que había tenido una época mala, como todos, hay un periodo que nos lanzamos. Yo también tuve un año donde me lancé, a los 30, pensé que era igual, no le tomé más el peso. Ahora me enteré".
La tristeza de Yamila Reyna
Luego, Yamila Reyna relató cómo siguió el episodio que vivió con Américo: "Llegamos a Santiago, él agarró sus cosas y se fue a la casa de la ex. Yo veo su celular y me llamaba a mí y la llamaba a ella, estuvo todo el viernes y el sábado jurándole amor, mientras estaba conmigo, se suponía que se iba a casar conmigo. A mí me terminó por partir esa actitud".
Asímismo, la actriz confesó que ella esperaba que el artista le pidiera disculpas por todo lo que había pasado, lo cual nunca ocurrió e incluso, nunca más habló con él.
Finalmente, la comediante expresó cómo se sintió al denunciarlo: "Una de las decisiones más difíciles de mi vida fue cuando estaba en la comisaría, uno de los momentos más duros de mi vida, yo lo hice por mí y por él".
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