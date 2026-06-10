"Empezó a ser violento por teléfono": Yamila Reyna detalló episodio que detonó su ruptura con Américo

10 jun. 2026 - 23:13 hrs.

En el capítulo 3 de Volverías con tu ex? 2, Yamila Reyna le contó a Ludmila Ksenofontova detalles nunca antes revelados sobre su bullado quiebre con Américo.

En primera instancia, le contó cómo había sido uno de los episodios que detonó todo: "Tuvo una recaída estando en Iquique solo. Empezó a ser violento por teléfono, empezó a buscar una excusa para empezar a pelear".

También, comentó que el artista nunca le habló sobre el consumo problemático que tenía con el alcohol: "No me dijo, me dijo que había tenido una época mala, como todos, hay un periodo que nos lanzamos. Yo también tuve un año donde me lancé, a los 30, pensé que era igual, no le tomé más el peso. Ahora me enteré".

Volverías con tu ex? 2

La tristeza de Yamila Reyna

Luego, Yamila Reyna relató cómo siguió el episodio que vivió con Américo: "Llegamos a Santiago, él agarró sus cosas y se fue a la casa de la ex. Yo veo su celular y me llamaba a mí y la llamaba a ella, estuvo todo el viernes y el sábado jurándole amor, mientras estaba conmigo, se suponía que se iba a casar conmigo. A mí me terminó por partir esa actitud".

Asímismo, la actriz confesó que ella esperaba que el artista le pidiera disculpas por todo lo que había pasado, lo cual nunca ocurrió e incluso, nunca más habló con él.

Finalmente, la comediante expresó cómo se sintió al denunciarlo: "Una de las decisiones más difíciles de mi vida fue cuando estaba en la comisaría, uno de los momentos más duros de mi vida, yo lo hice por mí y por él".