"Una falta de respeto": Nicole Moreno frenó en seco a Luis Mateucci tras reírse de ella frente a todos

11 jun. 2026 - 00:05 hrs.

En el capítulo 3 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Nicole Moreno protagonizaron un tenso momento luego de la competencia física individual.

Todo ocurrió cuando Tonka Tomicic le preguntó a Luli por el especial desayuno que le había preparado a su expareja y cuando ella estaba explicando, él comenzó a reírse, generando la reacción de ella.

"Se ríe él por todo lo que hablo, estoy para el show. Siento que es una falta de respeto que te rías", lanzó la modelo bastante enojada.

Volverías con tu ex? 2

La explicación de Luis Mateucci

Tras lo anterior, Luis Mateucci explicó por qué había tenido esa actitud: "La realidad es otra, no dormí nada, arranqué mal mi día sin dormir. Incomodidades, no está fluyendo la dormida".

También, el argentino explicó que la mayor razón de su enojo fue porque en las pruebas que han realizado, no les ha ido bien.

Sin embargo, Luli no se tomó bien las palabras de su compañero y respondió: "Somos un equipo si salimos séptimos, no es mi culpa".