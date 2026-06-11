¡Se lanzaron líquidos! Estefi Marquis defendió a Huru Pardo y peleó fuertemente con Sofía Latorre
En el capítulo 4 de Volverías con tu ex? 2, Estefanía Marquis y Sofía Latorre tuvieron una fuerte pelea que terminó con bebidas volando por los cielos.
El conflicto comenzó porque Fernanda Brown le dijo a la ex de Rai Cerda que Hurubachi Pardo se había reído del desmayo que había tenido cuando recién llegaron al encierro.
Rápidamente, la influencer fue a encarar a la periodista y mientras ella intentaba explicarle lo que realmente había pasado, la ex Miss Chile se metió a defender a la comunicadora.
La inesperada defensa de Sofía Latorre
"¿Tú eres la abogada o la vocera?", lanzó Sofía Latorre, mientras que Huru Pardo pedía que todas dejaran de gritar.
Sin embargo, ahora el conflicto se trasladó a la compañera de Rai Cerda y la de Carlos Águila: "Agradece que te doy pantalla, te queda poco, como en Gran Hermano, así te vas a ir".
La tensión siguió subiendo y Sofía Latorre se acercó a Estefanía Marquis, por lo que Fernanda Brown y La Guarén, decidieron intervenir y alejarlas para que no se golpearan.
Finalmente, la influencer terminó lanzándole bebida a su ahora enemiga y provocando un tenso momento frente a todos.
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