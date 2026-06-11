"Lo quise cuidar...": Nicole Moreno reveló por qué mantuvo en secreto su relación con Luis Mateucci

11 jun. 2026 - 22:49 hrs.

En el capítulo 4 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno hizo una especial revelación sobre el romance que tuvo con Luis Mateucci.

Todo comenzó en una actividad, cuando Julio César Rodríguez le preguntó a Luli cuál había sido el mejor día que hubo en su relación amorosa.

"Fue aquel Año Nuevo en Córdoba, lo pasamos increíble, conecté con una familia muy linda. Fue uno de los años nuevos, si es que no el mejor", explicó.

Volverías con tu ex? 2

La confesión de Nicole Moreno

No solo lo anterior, pues en ese instante Nicole Moreno contó por qué no había revelado el affair con Luis Mateucci: "Esto yo lo quise cuidar hasta el día de hoy, se supo hace muy poco, porque a las personas que realmente les guardo cariño, respeto, no las expongo, las cuido, esa es la verdad".

Finalmente, el argentino estuvo de acuerdo con el mejor día que escogió Luli y agregó tres viajes a Viña del Mar: "Lo pasé increíble, podíamos estar tranquilos".