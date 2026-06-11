Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

'Lo quise cuidar...': Nicole Moreno reveló por qué mantuvo en secreto su relación con Luis Mateucci Volverías con tu ex? 2

"Lo quise cuidar...": Nicole Moreno reveló por qué mantuvo en secreto su relación con Luis Mateucci

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 4 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno hizo una especial revelación sobre el romance que tuvo con Luis Mateucci.

Todo comenzó en una actividad, cuando Julio César Rodríguez le preguntó a Luli cuál había sido el mejor día que hubo en su relación amorosa.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

"Fue aquel Año Nuevo en Córdoba, lo pasamos increíble, conecté con una familia muy linda. Fue uno de los años nuevos, si es que no el mejor", explicó.

Volverías con tu ex? 2

La confesión de Nicole Moreno

No solo lo anterior, pues en ese instante Nicole Moreno contó por qué no había revelado el affair con Luis Mateucci: "Esto yo lo quise cuidar hasta el día de hoy, se supo hace muy poco, porque a las personas que realmente les guardo cariño, respeto, no las expongo, las cuido, esa es la verdad".

Ir a la siguiente nota

Finalmente, el argentino estuvo de acuerdo con el mejor día que escogió Luli y agregó tres viajes a Viña del Mar: "Lo pasé increíble, podíamos estar tranquilos".

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos