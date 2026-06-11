"Fui el hazmerreír de muchas": La Guarén destapó incómodo episodio con Nicolás Solabarrieta tras su ruptura

11 jun. 2026 - 23:19 hrs.

En el capítulo 4 de Volverías con tu ex? 2, La Guarén le contó a Sofía Latorre cómo fue que terminó su relación amorosa con Nicolás Solabarrieta.

Según relató, cuando terminaron, igualmente se vieron para Navidad y para Año Nuevo ella decidió llamarlo: "Me decía que me amaba mucho, que teníamos que mejorar".

Las ganas fueron mayores y se juntaron para la fiesta de ese día, donde también tuvieron una fuerte conversación: "Me empezó a decir 'Valentina, aunque yo le dé un beso a otra persona, yo siempre te voy a amar y me lo agarré ahí, yo obviamente caí a sus pies".

Volverías con tu ex? 2

Todo se complicó en la fiesta

Tras lo anterior, La Guarén contó que Nicolás Solabarrieta la invitó a un after party y cuando ella llegó, él no le contestaba: "Todos me empezaron a mirar y decían 'llegó la Guaren' y subí, me quedé mirándolo, bajé, me fui a servir un copete y pasa la mina, me mira comiendo un chicle y riéndose".

En ese instante, todo se complicó entre ambos: "Llegó y trató de darme un beso y me dijo que me había estado buscando todo el rato, yo le dije '¿Tú crees que yo soy estúpida?'. Ahí lo empujé, le empecé a gritar".

Finalmente, Valentina Torres decidió irse de la fiesta y recibió varias burlas de los demás asistentes que hacían alusión a una infidelidad: "Ahí dije que basta y lo bloqueé, fui el hazmerreír de muchas minas, me siento una idiota, trato de controlarme, me disocio y de repente me cae bien, pero después... en cualquier minuto vamos a explotar de nuevo".