"No quiero molestar...": El insólito motivo por el que Nicole Moreno lloró desconsoladamente
En el capítulo 4 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno rompió en llanto por una situación ocurrida en la cocina y fue consolada por sus compañeros.
Todo comenzó cuando llegó la hora de cenar y Luli se dio cuenta que había el mismo menú para todos: "Necesito tilapia pero sin aceite".
La situación provocó un colapso en la modelo fitness y se escondió detrás del mesón al llorar desconsoladamente. Pero la crisis fue tan fuerte que decidió irse a la habitación.
La explicación de Nicole Moreno
Christopher Peral fue el primero en darse cuenta del estado de Nicole Moreno y la llevó a otro lugar de la casa, pero en ese instante, todos se dieron cuenta y la fueron a ayudar.
Mientras recuperaba un poco de aire, Luli explicó la razón de su tristeza: "No quiero molestar tanto. No puedo fallar en mi dieta y me mandaron el pescado con aceite".
Carlos Águila y Rai Cerda quedaron impactados con la situación y lo comentaron a solas en la pieza.
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