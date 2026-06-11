"No quiero molestar...": El insólito motivo por el que Nicole Moreno lloró desconsoladamente

11 jun. 2026 - 23:27 hrs.

En el capítulo 4 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno rompió en llanto por una situación ocurrida en la cocina y fue consolada por sus compañeros.

Todo comenzó cuando llegó la hora de cenar y Luli se dio cuenta que había el mismo menú para todos: "Necesito tilapia pero sin aceite".

La situación provocó un colapso en la modelo fitness y se escondió detrás del mesón al llorar desconsoladamente. Pero la crisis fue tan fuerte que decidió irse a la habitación.

Volverías con tu ex? 2

La explicación de Nicole Moreno

Christopher Peral fue el primero en darse cuenta del estado de Nicole Moreno y la llevó a otro lugar de la casa, pero en ese instante, todos se dieron cuenta y la fueron a ayudar.

Mientras recuperaba un poco de aire, Luli explicó la razón de su tristeza: "No quiero molestar tanto. No puedo fallar en mi dieta y me mandaron el pescado con aceite".

Carlos Águila y Rai Cerda quedaron impactados con la situación y lo comentaron a solas en la pieza.