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"Marcó mi vida": Joaquín Méndez no pudo ocultar su emoción al regresar a Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 4 de Volverías con tu ex? 2, Joaquín Méndez vivió un momento muy especial al ingresar por primera vez a la casona.

Antes de conversar con los participantes, el animador tuvo especiales palabras al regresar al lugar que lo hizo saltar a la fama en nuestro país.

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"10 años después volver a entrar acá, qué lindo momento", lanzó en primera instancia el comunicador.

Volverías con tu ex? 2

Las palabras de Joaquín Méndez

Tras lo anterior, Joaquín Méndez explicó la importancia que tuvo Volverías con tu ex? en su vida, reality al que ingresó con tan solo 24 años.

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"Hay programas que pasan por la televisión y hay otros que marcan la vida de las personas. Sin duda Volverías con tu ex? marcó mi vida y obvio que estoy aquí gracias a ustedes", comentó bastante emocionado. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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